В Москве продолжается прививочная кампания против гриппа

24 янв. 22:25

В Москве от гриппа было привито более 7,5 млн человек

В связи с тем, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве остается сложной, в столице продолжается прививочная кампания, направленная на борьбу с заболеванием.

Так, по данным Роспотребнадзора, прививку в Москве сделали более 7,5 млн человек. Это составляет 60% от численности столицы. Также в ведомстве отметили, что персонал образовательных и медучреждений привит на 75%.

Ранее «Вестник Кавказа» писал, что по состоянию на 24 января в РФ было выявлено еще 4,7 тыс заболевших коронавирусной инфекцией.