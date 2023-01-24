В Железноводске упавшие деревья превратят в детские площадки

24 янв. 17:41

Упавшие в Железноводске деревья станут материалом для детских площадок

В Железноводске из сотни упавших деревьев во время непогоды сделают детские площадки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы города Евгения Бакулина.

При этом он подчеркнул, что в результате обледенения с начала декабря 2022 года рухнули сотни деревьев.

По словам Бакулина, в настоящее время городские власти изучают вопрос, где лучше всего разместить детские площадки.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что в начале декабря 2022 года в городе начали падать обледеневшие деревья и ветки.