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В Железноводске упавшие деревья превратят в детские площадки

В Железноводске упавшие деревья превратят в детские площадки

Упавшие в Железноводске деревья станут материалом для детских площадок

В Железноводске из сотни упавших деревьев во время непогоды сделают детские площадки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы города Евгения Бакулина.

При этом он подчеркнул, что в результате обледенения с начала декабря 2022 года рухнули сотни деревьев.

По словам Бакулина, в настоящее время городские власти изучают вопрос, где лучше всего разместить детские площадки.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что в начале декабря 2022 года в городе начали падать обледеневшие деревья и ветки.

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