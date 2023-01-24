Ставрополье запасается льготными лекарствами 

24 янв. 17:30

Власти Ставрополья создают резервный фонд лекарственных препаратов



Глава Минздрава Ставропольского края Владимир Колесников заявил о том, что отсутствие определенных лекарств в регионе временно.

По его словам, такая ситуация сложилась из-за ажиотажного спроса населения, а также самолечения.

В этой связи Владимир Колесников напомнил, что антибиотики прописывает только врач. Соответственно их нехватка связана с бесконтрольным приемом соответствующих лекарственных препаратов. В этой связи министр предостерег, что последствием такого самолечения является дисбактериоз, а также падение уровня иммунитета.

Ранее «Вестник Кавказа» писал, что по состоянию на 24.01.2022 в России выявили еще 4,7 тыс заболевших ковидом.