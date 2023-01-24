Переход на рубли в торговле с Россией поспособствует росту египетской экономики

24 янв. 19:30

Египетские экономисты приветствовали заявление Москвы о поставках зерна за рубли

Эксперты, которые прокомментировали заявление России о проработке возможностей оплаты поставок зерна в Египет в рублях, а не в долларах, надеются, что это может несколько ослабить давление на экономику Египта в условиях нехватки долларовых резервов, сообщает The National.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что после аналогичной сделки, заключенной с Турцией, Москва планирует опробовать этот механизм с Египтом, крупнейшим покупателем пшеницы. Ранее было объявлено, что с 18 января Банк России начинает устанавливать официальные курсы рубля еще к девяти иностранным валютам, включая египетский фунт, эмиратский дирхам и катарский риал. По словам Абрамченко, это заявление банка стало важным шагом для России по проведению сделок по оплате товаров в национальной валюте в качестве ответа на западные санкции.

Египетские экономисты встретили это заявление с оптимизмом, отметив что переход на рубли уменьшит зависимость от американской валюты, что в условиях нехватки долларовых резервов пойдет на пользу. Комментируя заявление Банка России, генеральный секретарь Федерации египетских торговых палат Алаа Эзз заявил, что переход на рубли положительно отразится на египетском фунте и снизит зависимость от доллара. Эзза поддержали и другие видные экономисты, в том числе директор Египетского центра экономических и стратегических исследований Мустафа Абу Заид профессор экономики Каирского университета Айн-Шамс Юмна Эль Хамаки.

Оплата поставок в рублях, курс которого на египетских рынках считается более стабильным, может стабилизировать цены на основные импортные товары.

Египетский фунт упал на 46,8% по отношению к доллару после того, как Центральный банк перешел к более гибкому валютному режиму в соответствии с условиями предоставления пакета финансовой поддержки Международным валютным фондом.

"Россия остается важным экспортером не только пшеницы, но и других основных компонентов, используемых в самых разных отраслях промышленности Египта," - заявил в экономист Тарек Метуолли. Он считает, что переход на оплату в рублях будет выгоден Египту, однако не уверен, что это поможет сильно уменьшить давление, вызванное валютным кризисом.

Поскольку торговля Египта с Россией составляет 3-4% от ВВП страны ($4,7 млрд в 2021 году), Метуолли не ожидает, что переход на рубль будет иметь огромное значение для устранения зависимости египетской экономики от доллара. "По-прежнему около 96% торговли Египта осуществляется в долларах. Большинство стран мира экспортируют товары в обмен на доллары, и на доллар приходится большая часть валютных резервов мира", - сказал он.

По словам Метуолли, чтобы использовать этот механизм, России, скорее всего, придется поставлять в Египет рубли в обмен на фунты стерлингов, что, в свою очередь, может увеличить общий экспорт Каира в Москву. "Механизм, если он будет реализован, увеличит приток египетских фунтов в российскую экономику, которые будут использоваться для импорта большего количества египетских товаров, - сказал он. - Это, в сочетании с тем фактом, что многие страны сейчас прекратили торговать с Россией из-за санкций, открывает возможности для египетских экспортеров".

Переход на рубли может поспособствовать росту туристического потока в Египет

В прошлом году Египет был вторым по популярности зарубежным направлением для российских туристов. Поскольку из-за санкций россияне постепенно отказываются от накопления долларов, некоторые отказались от посещения египетских курортов, на которых в основном принимают американскую валюту.

По словам Метуолли, переход на рубли также может поспособствовать тому, что больше россиян, даже те, кто ранее не мог приехать из-за требования расплачиваться долларами, смогут посетить Египет. Экономист предположил, что рублевые резервы Египта также могут быть использованы для покупки товаров из стран, которые имеют дружественные связи с Россией, такие как Индия и Бразилия.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", Россия нарастила поставки ставропольского зерна на Ближний Восток. Кроме того, российское зерно будет перерабатываться на мукомольных предприятиях Турции и затем поставляться в бедные страны Африки.