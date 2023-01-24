Армения временно осталась без омбудсмена

24 янв. 16:48

Омбудсмен Армении официально покинула свой пост

Парламент Армении прекратил полномочия омбудсмена РА Кристине Григорян, такое решение подписал вице-спикер Нацсобрания Акоп Аршакян.

Накануне Григорян подала прошение об отставке, основание - смена места работы. Сегодня защитник сделала это повторно, что означает, согласно армянским законам, автоматическое прекращение ее полномочий.

СМИ пишут, что Григорян будет работать в Высшем судебном совете.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", армянский парламент избрал Кристине Григорян на пост уполномоченного по правам человека 24 января прошлого года.