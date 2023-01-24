Россияне стали больше путешествовать по стране

24 янв. 16:46

В 2022 году турпоток по России вырос на 8%

По итогам прошлого года туристической поток по России составил 62 млн человек, это на 8% больше, чем в 2021 году, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании у президента Владимира Путина.

Он озвучил предварительные данные Росстата, согласно которым в гостиницах в 2022 году остановились 62 млн туристов. До пандемии число таких туристов в год составляло 65 млн. Решетников отметил, что внутренний турпоток вышел почти доковидный уровень, несмотря на закрытие южных аэропортов.

Также в прошлом году больше россиян выбирали организованный отдых - 30%, в 2021 году таких было лишь 16%.

Как сообщал "Вестник Кавказа" ранее, февральские длинные выходные россияне планируют провести на отдыхе в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.