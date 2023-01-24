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Москвичам не стоит ждать снегопадов до февраля

Москвичам не стоит ждать снегопадов до февраля

Москва снова покроется снегом не раньше первых февральских выходных

В центре погоды «Фобос» рассказали, когда в столичном регионе вновь вырастут сугробы.

Небольшие осадки могут случиться в четверг, затем в последние январские выходные - снежный покров прирастет максимум на 2-3 см.

По мнению синоптиков, снегопады, которые смогут вернуть сугробы в столичном регионе в рамки климатической нормы, случатся в феврале, первые из них, согласно предварительному прогнозу, в выходные 4 и 5 февраля.

Ранее в «Фобосе» прогнозировали сильные снегопады на последние числа января.

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