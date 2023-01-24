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Лавров рассказал, что даст БРИКС собственная валюта

Лавров рассказал, что даст БРИКС собственная валюта

Лавров объяснил, зачем БРИКС нужна своя валюта

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, почему БРИКС стоит задуматься о создании собственной валюты.

По словам дипломата, невозможно рассчитывать на механизмы, управляемые людьми, которые могут "обмануть в любой момент, отказаться от своих обязательств", - то есть на американские доллары.

Соответственно, указал министр, нужно работать над защитой своих интересов, находящихся под угрозой из-за доминирования механизмов, которые были созданы Западом в рамках глобализации и теперь используются им для злоупотреблений.

В первую очередь, добавил Лавров, это касается доллара, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука заявил, что в БРИКС хотят войти 13 стран.

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