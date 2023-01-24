Лавров рассказал, что даст БРИКС собственная валюта

24 янв. 15:47

Лавров объяснил, зачем БРИКС нужна своя валюта

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, почему БРИКС стоит задуматься о создании собственной валюты.

По словам дипломата, невозможно рассчитывать на механизмы, управляемые людьми, которые могут "обмануть в любой момент, отказаться от своих обязательств", - то есть на американские доллары.

Соответственно, указал министр, нужно работать над защитой своих интересов, находящихся под угрозой из-за доминирования механизмов, которые были созданы Западом в рамках глобализации и теперь используются им для злоупотреблений.

В первую очередь, добавил Лавров, это касается доллара, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука заявил, что в БРИКС хотят войти 13 стран.