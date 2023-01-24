Дорожная карта сотрудничества проложена "Газпромом" и Узбекистаном

24 янв. 15:37

Председатель российской компании "Газпром" Алексей Миллер провел встречу с главой Минэнерго Казахстана Журабеком Мирзамахмудовым

Как заявили в компании, представители обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.

"На встрече Алексей Миллер и Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли", - сказано в сообщении.

Ранее "Газпром" и Казахстан подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли. Подписи под документом поставили Алексей Миллер и зампремьера республики Роман Скляр.