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Дорожная карта сотрудничества проложена "Газпромом" и Узбекистаном

Дорожная карта сотрудничества проложена &quot;Газпромом&quot; и Узбекистаном

Председатель российской компании "Газпром" Алексей Миллер провел встречу с главой Минэнерго Казахстана Журабеком Мирзамахмудовым

Как заявили в компании, представители обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.

"На встрече Алексей Миллер и Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли", - сказано в сообщении.

Ранее "Газпром" и Казахстан подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли. Подписи под документом поставили Алексей Миллер и зампремьера республики Роман Скляр.

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