Турция решительно осудила сожжение Корана в Нидерландах

24 янв. 15:29

Представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Турция осуждает осквернение Корана в Нидерландах

Анкара выразила осуждение по поводу очередного сожжения Корана - акция произошла в Нидерландах. Соответствующее сообщение в соцсети опубликовал официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

Он подчеркнул, что злоумышленникам не удастся потушить "свет Аллаха своим "темным дыханием"".

Калын отметил, что нельзя выступать в защиту этого преступления на почве ненависти, прикрываясь толерантностью.

Политик призвал Европу остановить возникающую "мрачную тенденцию".

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", датский националист Расмус Палудан, который ранее осквернил Коран у турецкого посольства в Стокгольме, заявил, что собирается сделать это еще раз, теперь у российской дипмиссии.