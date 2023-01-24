Турция решительно осудила сожжение Корана в Нидерландах

Представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Турция осуждает осквернение Корана в Нидерландах
Анкара выразила осуждение по поводу очередного сожжения Корана - акция произошла в Нидерландах. Соответствующее сообщение в соцсети опубликовал официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
Он подчеркнул, что злоумышленникам не удастся потушить "свет Аллаха своим "темным дыханием"".
Калын отметил, что нельзя выступать в защиту этого преступления на почве ненависти, прикрываясь толерантностью.
Политик призвал Европу остановить возникающую "мрачную тенденцию".
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", датский националист Расмус Палудан, который ранее осквернил Коран у турецкого посольства в Стокгольме, заявил, что собирается сделать это еще раз, теперь у российской дипмиссии.