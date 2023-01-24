Казахстан и ЕС наметили совместные планы на 2023 год

24 янв. 15:11

Минувший год оказался чрезвычайно интенсивным в развитии отношений Казахстана и Евросоюза

В понедельник в Брюсселе замглавы МИД Казахстана Роман Василенко встретился с членами Европарламента, стороны обсудили перспективы развития отношений.

Казахстан и Евросоюз 2 февраля 2023 года отметят 30-летие дипотношений. Во время встреч в Брюсселе стороны оценили итоги взаимодействия в 2022 году.

Василенко сообщил, что прошедший год по оценкам европейской стороны, стал беспрецедентно интенсивным в развитии двусторонних отношений.

В ходе переговоров в Брюсселе были намечены совместные планы на 2023 год, "чтобы не менее достойно провести его", добавил замглавы МИД республики.

В этом году Казахстан посетит глава ЕК Урсула фон дер Ляйен посетит Казахстан, в рамках визита будет подписана "дорожная карта" по реализации меморандума о сотрудничестве в области устойчивого сырья и "зеленого" водорода.

Ранее "дорожную карту" по сотрудничеству в газовой отрасли подписали Казахстан и российский "Газпром".