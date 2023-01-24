Песков прокомментировал участие России в послевоенном урегулировании между Азербайджаном и Арменией

24 янв. 14:41

Представитель Кремля заявил, что Москва не отказывалась от своих обязательств и не прекращала взаимодействие с обеими странами

Москва, как и раньше, близко взаимодействует и с Баку, и с Ереваном, - так ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать прошедший накануне телефонный разговор президента АР Ильхама Алиева и главы Госдепа Энтони Блинкена.

Дипломат напомнил, что Россия входит в число сторон договоренностей, заключенных два года назад, и в этом статусе она по-прежнему следует взятым на себя обязательствам, продолжая в высшей степени "кропотливую и сложную работу" с обеими странами.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", накануне Блинкен позвонил президенту Азербайджана, который рассказал ему, что на самом деле происходит на Лачинской дороге.