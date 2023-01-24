Шведский поджигатель Корана захотел повторить инцидент у стен посольства России

24 янв. 14:16

Датский националист Расмус Палудан, осквернивший Коран возле турецкого посольства в Стокгольме, намерен повторить акцию

На этот раз он планирует совершить данное действие у стен посольства России, так как его обидели слова бойца смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзата Чимаева, пишет "Грозный-информ".

"Я думаю, что из-за того, что он оскорбил меня, вся Чечня должна получить от меня особое "приветствие" в виде сожжения Корана перед российским посольством", - сказал он.

Также политик назвал Чечню "маленькой и незначительной частью России".

Напомним, представители стран Ближнего Востока, Турция, Азербайджан, Иран, Россия резко осудили выходку Палудана у посольства Турции в Швеции.