Поезд из российских вагонов вышел на линию в Бакинском метро

24 янв. 14:14

Состав из пяти российских вагонов запустили в метро в Баку

Новые вагоны от российской компании "Метровагонмаш" начали курсировать в Бакинском метро, рассказали в Бакметрополитене.

Они объединены в состав из пяти вагонов.

Вагоны были привезены в Азербайджан в прошлом месяце - четыре состава по пять вагонов в каждом.

Один поезд вышел на линию в конце декабря, еще два состава проходят стадию пуско-наладочных работ, их запустят на линию в ближайшее время.

В пресс-служба добавили, что российские вагоны введут в строй вместо старых, срок службы которых истек.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", 23 декабря прошлого года в Баку открыли новую станцию метро "Ходжасан".