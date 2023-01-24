Мирзиеев отправится в Кыргызстан 26 января

24 янв. 13:56

Главы Узбекистана и Кыргызстана встретятся в Бишкеке

Двухдневный государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеев в столицу Кыргызстана состоится 26-27 января.

В рамках визита запланирована двусторонняя встреча Мирзиеева и Жапарова. Лидеров обсудят дальнейшее укрепление двусторонних отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Главы Узбекистана и Кыргызстана также обсудят наращивание взаимного товарооборота, промышленную кооперацию, продвижение региональных инфраструктурных проектов.

Ожидается, что по итогам встречи стороны подпишут ряд совместных документов.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан совместно возведут Камбаратинскую ГЭС-1, которая станет крупнейшей электростанцией в Кыргызстане.