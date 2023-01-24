Utair будет летать в Баку еще чаще

24 янв. 13:44

Российский авиаперевозчик Utair увеличит частоту рейсов в столицу Азербайджана

Компания займется увеличением полетной программы в ХМАО, пишет пресс-служба Utair.

Как отметил руководитель авиаперевозчика Олег Семенов, зимой количество направлений по сравнению с прошлым годом увеличится на 20%.

"Большинство новых рейсов будут внутри России, но мы также наращиваем зарубежные вылеты: в Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан", - добавил он.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что в 2023 году аэропорт Махачкалы запустит авиасообщение с Азербайджаном и Беларусью.