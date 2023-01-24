Таиланд обещает пятилетние визы блогерам

24 янв. 13:29

В Таиланде нашли способ, как привлечь туристов за счет знаменитых блогеров

Власти Таиланда решили для привлечения туристов давать популярным блогерам и инфлюенсерам пятилетние визы.

По данным издания Thaiger, управление по туризму Таиланда (TAT) уже реализует этот план: пятилетние визы получат три знаменитости из Гонконга: актеры Мишель Йим и Саймону Яму и ресторанный критик, путешественник Роджеру Ву. В обмен они будут продвигать туриндустрию Таиланда в Китае. Эти персоны "имеют огромное число поклонников в Гонконге и в материковом Китае", говорится в сообщении.

Как ранее писал «Вестник Кавказа», в этом году Таиланд ждет порядка миллиона туристов из России.