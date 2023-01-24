Евросоюз направляет очередную миссию в Армению, чтобы выдавить Россию с Южного Кавказа

Вчера руководители внешнеполитических ведомств государств-членов Европейского союза по просьбе Еревана решили отправить в Армению гражданскую мониторинговую миссию

Заявленная цель миссионеров – поспособствовать примирено Еревана и Баку путем патрулирования межгосударственной границы. Брюссель объявил, что это очередной этап его миротворческих усилий в регионе Южного Кавказа.

Говорить о предыдущих этапах, к сожалению, не приходится, поскольку усилия европейских стран по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном хоть и декларировались, но реального результата не дали. Осенью минувшего года Евросоюз уже направлял миссию в районе армяно-азербайджанской границы. Плюс ее был в том, что в отличие от нынешней, разрешение на ее размещение давали в Баку. Минус - в том, что 40 гражданских экспертов два месяца ездили взад-вперед вдоль толком неделимитированной и демаркированной границы и… собственно всё. На новую, уже двухлетнюю миссию Баку согласия не дал, мотивируя это тем, что проблемы безопасности миссионеры не решают, а формат мирных переговоров вполне способны подорвать.

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Справедливости ради стоит сказать, что в Евросоюзе особо и не скрывают, что попытка усиления роли европейских стран на Южном Кавказе обусловлена их всё обостряющимися отношениями с Москвой. Франция и несколько других западных стран ведут с Россией большую геополитическую игру за влияние в регионе. Усиление присутствия в Армении вполне вписывается в политику "коллективного Запада" по планомерному окружению России. С военно-политической точки зрения это может привести к выводу российских войск из Армении и раздуванию у южных границ РФ очередного военного конфликта, с экономической – негативно скажется на развитии международного транспортного коридора "Север-Юг", заблокирует создание сухопутного пути между Россией и Турцией - Зангезурского коридора.

Поэтому европейская миссия не может позитивно восприниматься в Москве – она просто расходится с российскими национальными интересами.

Об этом на прошлой неделе честно сказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Он признал, что у Москвы есть сложности в отношениях с Ереваном, и рассказал, что поначалу армянская сторона говорила о своем желании отправить на границу с Азербайджаном миссию Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Причем на саммите ОДКБ в Ереване в конце ноября прошлого года даже был согласован документ о параметрах той миссии. Однако подписать этот документ оказалось невозможным, поскольку армянская сторона потребовала наличия в нем жесткого осуждения Азербайджана. Естественно, эта позиция Еревана не нашла понимания у других участников ОДКБ, хотя бы потому, что эмоции в официальном документе неуместны. Армянским коллегам объяснили, что они могут сколько угодно эмоционировать и оставаться на своих позициях, но эта риторика не может иметь никакого отношения к документу о направлении на границу миссию ОДКБ.

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В Организации договора о коллективной безопасности утверждают, что их миссия полностью готова и хоть сейчас может отправиться на границу, но в Ереване предпочли другой путь, обращаясь за поддержкой к ЕС. В ОДКБ признают право Еревана на такой финт, но призывают помнить, что если Баку не даст согласия на европейскую миссию, то она будет контрпродуктивна.

Лавров как опытный дипломат, конечно, не стал высказывать обид союзническому Еревану, хотя многие в Москве воспринимают позицию армянской стороны как предательство, памятуя, что Армения самим фактом своего существования обязана России. Но в условиях активизации националистических и реваншистских "элементов" в Армении о последнем факте говорить не принято.

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Даже учитывая активизацию Евросоюза, в Москве все еще надеются на то, что в Ереване возобладает здравый подход. Для нормализации ситуации на Смоленской площади выступают за откровенный и честный разговор лидеров двух стран. "Надо открыто излагать любые озабоченности, сложности, которые испытывает та или иная сторона. Когда мы говорим открыто, всегда можем найти совместное решение", - полагает Лавров.

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