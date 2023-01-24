Депутат уточнил, кому нужно будет резервировать время для пересечения границы России

24 янв. 13:18

Резервировать время для пересечения границы России понадобится только для грузовиков

Необходимость заранее резервировать дату и время пересечения российской границы не затронет легковые автомобили, сообщил автор поправок и глава профильного комитета Госдумы Евгений Москвичев.

По словам парламентария, речь не идет о всех пунктах пропуска - нововведение коснется только тех немногих точек, где "сегодня простой составляет 10-15 дней". Оно призвано ликвидировать очередь, чтобы водители могли оперативно пересекать границу, пишет ТАСС.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", сегодня появилась информация о том, что в российское законодательство предлагает внести изменения, согласно которым транспортные средства российских и иностранных перевозчиков, россиян и иностранцев, смогут пересечь государственную границу только в зарезервированное заранее время.