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Депутат уточнил, кому нужно будет резервировать время для пересечения границы России

Депутат уточнил, кому нужно будет резервировать время для пересечения границы России

Резервировать время для пересечения границы России понадобится только для грузовиков

Необходимость заранее резервировать дату и время пересечения российской границы не затронет легковые автомобили, сообщил автор поправок и глава профильного комитета Госдумы Евгений Москвичев.

По словам парламентария, речь не идет о всех пунктах пропуска - нововведение коснется только тех немногих точек, где "сегодня простой составляет 10-15 дней". Оно призвано ликвидировать очередь, чтобы водители могли оперативно пересекать границу, пишет ТАСС.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", сегодня появилась информация о том, что в российское законодательство предлагает внести изменения, согласно которым транспортные средства российских и иностранных перевозчиков, россиян и иностранцев, смогут пересечь государственную границу только в зарезервированное заранее время.

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