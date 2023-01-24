Для каспийских тюленей стал фатальным птичий грипп

24 янв. 13:10

Дагестанские ученые нашли причину массовой гибели каспийских тюленей, занесенных в Красную книгу России

Ученые Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета обнаружили в организме погибших животных вирус птичьего гриппа, сообщил директор вуза Алимурад Гаджиев.

"Совместно с коллегами из НИИ вирусологии и экспертами фонда "Компас" наши специалисты отобрали образцы тканей мертвых тюленей, и по первым результатам их анализа мы уже можем сказать, что образцы дали положительные результаты на птичий грипп", поведал ученый, передает "Интерфакс".

Массовая гибель диких птиц от птичьего гриппа H5N1 ранее была замечена на дагестанском острове Малый Жемчужный, там же расположено основное лежбище каспийских тюленей. Возможно, вирус попал в организмы животных от павших птиц, известно, что заболевание смертельно даже для медведей, добавил Гаджиев.

Весной ученые намерены более подробно изучить этот вопрос и получить убедительные доказательства своей версии.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее причиной массовой гибели тюленей в Каспийском море в Росприроднадзоре назвали кислородное голодание, сообщив о том, что в организмах животных есть изменения, характерные для кислородного голодания.