Скорая помощь в Узбекистане получила 110 новых Volkswagen Caddy

24 янв. 13:06

В Узбекистане расширилась автобаза Республиканского центра скорой медицинской помощи

Вскоре в регионы республики будут доставлены новые автомобили скорой помощи, всего их 110, это Volkswagen Caddy последнего поколения. Новые машины приобретены в рамках постепенной замены автопарка «скорых».

Всего в Узбекистане почти три тысячи автомобилей службы «103», из них свыше двух тысяч - автомашины Damas. Замены требуют 22% автомобилей скорой помощи.

Новые Volkswagen Caddy категории А, отметили в министерстве здравоохранения Узбекистана, отличаются высокими техническими характеристиками, высокой мобильностью и компактностью.

Как ранее сообщал «Вестник Кавказа», Минздрав Узбекистана в связи с аномальными холодами в республике дал гражданам советы, как спастись от мороза.