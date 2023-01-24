Западу не впервой провоцировать Исламский мир сожжением Корана

Инцидент с сожжением Корана в столице Швеции - лишь продолжение более общей антиисламской тенденции на Западе

На выходку датского националиста Расмуса Палудана у здания посольства Турции в Стокгольме немедленно обратили внимание в Анкаре, Баку, Тегеране, странах Персидского залива и России. МИД и духовные представители этих стран осудили выходку правого радикала, сравнив ее с сатанизмом и варварством. В свою очередь, депутат Государственной думы V созыва, директора Института политических исследований Сергей Марков отреагировал призывом к наказанию Швеции за то, что она поощряет публичное сжигание Корана, и потребовал от исламского мира объявить джихад Стокгольму.

Тем не менее, с публичным осквернением священной для мусульман книги общество сталкивалось и ранее. В большинстве своем такие выходки имели место на Западе, причем более половины пришлись на одного гражданина США.

"Сожжение Корана в память о 9/11"

В 2010 году американский пастор-евангелист Терри Джонс озвучил небывалую по размаху идею по сожжению Корана. Планировалось совершить этот акт 11 сентября, для чего он собрал 200 экземпляров Корана. После негативной реакции со стороны ООН, Ватикана и Исламского мира Джонс отказался от такой затеи. Правда та история все равно завершилась сожжением двух томов Корана 11 сентября - но другими пасторами.

"Протесты в Афганистане как реакция на сожжение Корана"

Джонс все же сжег Коран в одной из церквей Флориды 21 марта 2011 года. Помогал ему в этом другой фанатик Уэйн Сайп. Это повлекло за собой протесты в городах Афганистана и атаку на миссию ООН в городе Мазари-Шариф 1 апреля. После пятничного намаза у Голубой мечети на акцию протеста вышли порядка 4 тыс человек. Направившись с лозунгом "Смерть США" в сторону здания представительства ООН в городе, они открыли огонь по охране и сотрудникам учреждения. Итогом стала гибель трех иностранцев - сотрудников Организации (жертвами оказались граждане Румынии, Швеции и Норвегии). Единственным выжившим из миссии был россиянин Павел Ершов, убедивший бунтарей на языке дари, что исповедует ислам.

После той истории Британия отказала Джонсу во въезде в страну, а глава МВД Пакистана Рахман Малик пожаловался на безумного пастора в Интерпол.

"Штраф за нарушение пожарной безопасности"

В 2012 году пастор повторно сжег Коран, за что отделался штрафом в размере $271 за нарушение правил пожарной безопасности. Стоит подчеркнуть, что блюстителей порядка волновало не то, что он делает, а как он это делает. Ошибки были учтены в следующем году, когда Джонса задержали за попытку сожжения почти трех тыс облитых керосином мусхафов Корана в очередную годовщину теракта 11 сентября. Как потом признался Джонс, он решил сжечь 2998 мусхафов по числу жертв теракта.

Европейские преступления

Стоит сказать, что подобные выходки исламофобов происходят не только в Штатах. К примеру, инцидент с сожжением Корана был зафиксирован в 2015 году во Франции, когда группа радикалов разгромила молельную комнату в городе Аяччо, сопровождая выкриками "Арабы, уходите!" и "Это наш дом!". Все это говорит о том, что в "цивилизованном мире", несмотря на разговоры о гуманизме и свободе выражения мнения, отсутствует религиозная терпимость и солидарность.

А сегодня, подражая шведскому преступнику, к кампании по осквернению Корана подключился голландский радикал. Он не стал сжигать книгу целиком, но вырвал из нее несколько страниц и поджег их. МИД Турции уже вызвал в связи с этим посла Нидерландов.

Примером для Запада, как относиться к священным писаниям, вполне могут служить страны постсоветского пространства, где такие выходки караются лишением свободы, а не штрафом. Да и молчать в ответ на подобные выходки в этих странах точно не будут. "Я 10 копеек не дам за здоровье человека, который, приехав на Кавказ, невежливо обойдется там с Кораном", - сказал в 2010 году президент РФ Владимир Путин.