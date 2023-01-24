"Концепция возвращения в Западный Азербайджан" почти завершена

24 янв. 12:51

Глава правления Общины сообщил о почти полной готовности "Концепции возвращения"

"Концепция возвращения в Западный Азербайджан" практически готова - работа над ней приближается к завершению, заявил Азиз Алекперли - глава правления Общины Западного Азербайджана.

Он уточнил, что было получено множество важных предложений от представителей общественности, в том числе от специалистов по международному общему и гуманитарному праву, правах человека, послевоенной реабилитации, реинтеграции, а также правах беженцев, передает Report.

Все они были проанализированы, на их базе и был создан проект документа, в основу которого легли признанные миром, наиболее современные принципы для репатриации.

Председатель правления указал, что в проекте заключена основополагающая позиция Общины по ряду аспектов возвращения - юридическим, практическим, социальным и экономическим.

Он уточнил, что концепция базируется на принципах международного права, законах, исторических реалиях и справедливости, ее основная задача заключается в установлении мира в регионе.

Проект должны обсудить основные органы Общины, затем правление доработает его и направит Наблюдательному совету на утверждение.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее Община озвучила требования, которые она предъявляет к армянскому правительству.