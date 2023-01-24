В России хотят упростить получение гражданства иностранными учеными

24 янв. 12:44

В Госдуме ищут способ привлечь в Россию «мозги» из-за границы

Законопроект, который позволит иностранным ученым проще получать российское гражданство внесен на рассмотрение Госдумы членами партии "Новые люди", пишет РИА Новости.

Согласно документу, иностранцам, постоянно проживающим в России и работающим в российских научных организациях и вузах, дать право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке. Также иностранным ученым предлагается предоставить льготы при получении рабочей многократной визы и визы для их семей на срок на менее трех лет.

Депутаты считают, что срок одобрения визы ученым нужно сократить до пяти дней.

Инициаторы законопроекта считают, что данные меры позволят России увеличить интеллектуальный капитал страны.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что Россия упросила выдачу виз иностранным туристам.