Минсельхоз ограничит ввоз импортных семян

24 янв. 12:28

В скором времени Минсельхоз России может ввести квоты на ввоз в страну импортных семян

Ведомство уже готовит предложения по введению таких ограничений, - сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"Мы выйдем на таможенно-тарифную комиссию, чтобы утвердить квоты на ввоз иностранных семян. Сейчас нужно вместе с нашим бизнесом, с научно-исследовательскими институтами, с наукой заниматься производством собственных форм, и мы будем это делать", - сказал он, передает РИА Новости.

В стране сейчас складывается очень сложное положение - по уровню доктрины продбезопасности сельское хозяйство никак не может достичь порога в 75% своих семян, рынок открыт для иностранной селекции, а оригинальные семена не дает никто, посетовал министр.

Поскольку АПК страны находится в таком "подвешенном" состоянии, министерство будет добиваться все-таки завозить их родительские формы, добавил Патрушев.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", на Ставрополье уже в этом году намерены открыть в регионе центр семеноводства. Проект предполагает создание лабораторий клеточных технологий и геномных технологий, а также исследовательского центра компетенций садоводства. Ранее его планировали открыть лишь к 2026 году.