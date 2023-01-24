Финляндия может вступить в НАТО и без Швеции

24 янв. 12:11

В финском МИДе не исключают возможность вступления в НАТО без Швеции

Финляндия может вступить в Североатлантический альянс без Швеции, такой вариант развития событий допустил во вторник руководитель финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто.

Две скандинавские страны в мае совместно подали заявку на вступление в НАТО. Она пока не ратифицирована Венгрией и Турцией. На прошлой неделе в Стокгольме провели акцию сторонников РПК (запрещена в Турции), затем сожгли у турецкого посольства Коран. Опрос населения Турции показал, что оно выступает против интеграции шведского государства в Альянс. Власти страны также дали понять, что Стокгольм может не рассчитывать на поддержку Анкары в этом вопросе.

Глава МИД Финляндии в эфире YLE, отвечая на вопрос о том, будет ли Хельсинки в вопросе вступления в альянс продвигаться наравне со Стокгольмом, сообщил, что данную ситуацию необходимо оценить. "Произошло ли что-то, что в долгосрочной перспективе помешало бы прогрессу Швеции в проекте. Пока рано об этом говорить", - отметил он.

При этом, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", Хаависто считает, что сейчас в переговорах об интеграции Финляндии и Швеции в Альянс необходима пауза.