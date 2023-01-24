У Минфина Дагестана новый руководитель

24 янв. 11:57

Министерство финансов Дагестана указом главы региона Сергея Меликова временно возглавил Шамиль Дабишев

Он будет исполнять обязанности руководителя министерства финансов региона до утверждения в должности, - сообщила пресс-служба главы республики.

"Врио министра финансов назначен Шамиль Дабишев, этот статус обусловлен необходимостью согласования его кандидатуры с министерством финансов РФ для последующего утверждения. Указы о назначении подписал глава региона Сергей Меликов", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Ранее Шамиль Дабишев работал главой Левашинского района Дагестана.

Напомним, как сообщил "Вестник Кавказа", ранее сегодня руководитель региона Сергей Меликов подписал указ об освобождении с должности по собственному желанию 68-летнего Юнуса Саадуева.