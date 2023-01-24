Баку подал в Международный суд основной иск против Еревана

Азербайджан собрал воедино доказательства 30-летнего произвола Армении

Сегодня правительство Азербайджанской Республики подало в Международный суд основной документ по иску против Армении, рассказали в МИД Азербайджана.

Он был создан на базе тысяч страниц доказательств произвола в отношении азербайджанцев, длившегося в течение 30 лет: в документ включена подробная информация об азербайджанцах, которые были убиты, изгнаны или пострадали от этнических чисток и других преступлений Армении.

"Незаконная оккупация международно признанных территорий Азербайджана Арменией сопровождались продуманной и целенаправленной политикой этнических чисток. Целью этой деятельности, продолжающейся вплоть до 2020 года, было создание армянских поселений на территории нашей страны путем разрушения, разграбления и эксплуатации природных ресурсов Азербайджана", - напомнили в МИД АР.

После освобождения Азербайджаном своих территорий в 2020 году, отметили в министерстве, в Азербайджане была организована широкомасштабная работа, в ходе которой были собраны доказательства преступлений, которые совершила Армения, - были разрушены сотни тысяч судеб людей, множества семей и общин, уничтожено культурное наследие, нанесен ущерб экологии.

В МИД уточнили, что реализуемая Ереваном политика этнической дискриминации и соответствующие действия, включая незаконную оккупацию азербайджанских территорий в течение почти 30 лет, не позволяли азербайджанцам вернуться домой, в Карабахский регион Азербайджана. Сейчас сотни вынужденных переселенцев все еще не могут возвратиться на родину: во время оккупации и при отступлении с освобожденных земель в 2020 году Армения, реализуя политику "выжженной земли", сровняла с землей города, Физули, Джебраил, Агдам, Губадлы, Зангилан и Кельбаджар, в общей сложности были превращены в руины более 95% построек в Карабахском регионе Азербайджана.

Еще одним проявлением политики дискриминации стало использование Арменией гражданских и населенных пунктов как цели для минного террора. После завершения Отечественной войны Азербайджана мины убили или причинили тяжелые ранения 282 азербайджанцам. В министерстве пояснили, что мины служат важным элементом армянской политики, цель которой - не допустить возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев на родину.

Баку на основании этих подробных доказательств требует, чтобы суд удовлетворил ходатайство о привлечении Армении к ответственности за нарушение прав азербайджанцев. Так, было передано обращение с заявлением об ответственности Еревана за этнические чистки, в том числе умышленное убийство и лишение прав собственности, пытки, разрушение культурного наследия, пропаганду ненависти среди армянского населения против азербайджанцев и государственную помощь вооруженным группировкам, созданным в РА на почве ненависти.

В обращении Баку, помимо этого, отмечена важность выполнения армянской стороной обязательств по передаче данных о пропавших без вести азербайджанцах, возврата азербайджанцам имущества и земли, которые были незаконно отняты у них, прекращение разжигания ненависти и привлечение к ответственности за совершенные в течение 30 лет нарушения прав человека.

Авторы документа заверили, что Азербайджан продолжит делать все необходимое меры для привлечению к международной правовой ответственности ответственных за эти преступления.

Как прежде всего пояснил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" эксперт дискуссионного клуба "Валдай", директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов, иски Азербайджана против Армении подразделяются на два направления.

Иск, поданный в Международный суд ООН, относится к числу политико-правовых и гуманитарного характера, так как в них идет речь о последствиях оккупации и пропавших без вести, отметил спикер. "Здесь, конечно, ожидаются по большей части политические результаты, на основе которых уже будут выдвигаться конкретные иски по возмещению ущерба как стране, так и людям", - поведал он.

"Вторая категория - это арбитраж по незаконной экономической деятельности в период оккупации. Здесь в роли обвиняемых выступают как страна Армения, которая держала под оккупацией территории Азербайджана и создавала условия для эксплуатации природных ресурсов, так и отдельные компании, которые занимались этой неблаговидной деятельностью", - пояснил эксперт.

Комментируя перспективы иска, Фархад Мамедов напомнил, что после подписания Трехстороннего заявления от 9-10 ноября легитимный руководитель Армении фактически взял на себя обязательства по выводу вооруженных сил РА с территории Азербайджанской Республики, причем были указаны конкретные регионы. "Это - самое важное признание того, что Армения держала под оккупацией, или же, если говорить международно-правовым сленгом, под "эффективным контролем", территорию Азербайджанской Республики. Основываясь на этом заявлении и признании со стороны Армении ее оккупационной политики, можно полагать, что шансы удовлетворения иска велики", - заключил эксперт дискуссионного клуба "Валдай".

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее Азербайджан запустил первый межгосударственный арбитраж, чтобы привлечь Армению к ответственности за масштабное уничтожение окружающей среды и биологического разнообразия Азербайджана при незаконной оккупации территорий АР в течение почти 30 лет.