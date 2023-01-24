В России выявили еще 4 702 случая коронавируса

24 янв. 11:24

За минувшие сутки в России выявили еще 4,7 тыс заболевших коронавирусом

В Москве новых случаев 1 362, в Санкт-Петербурге - 669, в Подмосковье - 49. В Краснодарском крае - 30, в Ставропольском крае - 9, в Крыму - 27, в Дагестане - 18, в Кабардино-Балкарии - 15, в Адыгее - 1, в Карачаево-Черкесии - 5, в Чечне - 1, в Северной Осетии - 0, в Ингушетии - 1.

Общее число инфицированных в России достигло 21 903 578 человек.

Госпитализированы за сутки 970 человек, тогда как накануне это число составило 362 человека. Рост числа госпитализированных на 168%.

Умерло за сутки 42 человека, за все время пандемии - 394 777 человек.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", сутками ранее в стране было выявлено 4 719 новых заболевших, умер 41 человек.