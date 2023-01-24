Узбекистан увеличит добычу газа в 2023 году

24 янв. 11:17

В Узбекистане хотят нарастить добычу газа в этом году почти на 10%

Добыча газа в Узбекистане в 2023 году вырастет на 4,6 млрд кубометров и составит 56,3 млрд кубометров, стало известно по итогам сегодняшнего совещания правительства.

Премьер-министр республики Абдулла Арипов дал поручение "Узбекнефтегазу" реализовать 744 геолого-технических мероприятия на 5,7 трлн сумов для того, чтоб добыча по итогам года составила 32,8 млрд куб м. Остальная добыча природного газа в Узбекистане приходится на иностранные компании.

Также на совещании было принято решение сэкономить за год 1,6 млрд куб м газа за счет повышения энергоэффективности и внедрения возобновляемых источников энергии.

Вопросы импорта газа, угля, нефтепродуктов и электричества из Узбекистана будут пересмотрены в этом году.

В Узбекистане в этом январе стоит аномально холодная погода, к которой в республике были не готовы. В результате население столкнулось с понижением температуры в домах и отключениями газа и электричества.

Ранее «Вестник Кавказа» писал, что в Узбекистане решили нарастить выработку электричества за счет ГЭС, в этом году в эксплуатацию будут введены 10 микроГЭС.