Финляндии понадобилась пауза в диалоге с Анкарой по вступлению в НАТО

24 янв. 10:54

Финский министр иностранных дел Пекка Хаависто сообщил о необходимости поставить на паузу переговоры Хельсинки и Стокгольма с Анкарой по членству в Североатлантический Альянс.

"В переговорах необходимо сделать паузу. Лучше продолжить после того, как атмосфера успокоится", - цитирует главу финского внешнеполитического ведомства телеканал NTV.

Напомним, заявку Швеции и Финляндии на вхождение в НАТО ратифицировали 28 государств, кроме Турции и Венгрии. Анкара добивается от стран выдачи представителей "Рабочей партии Курдистана" (запрещена в Турции).