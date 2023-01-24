Галибаф: Россия и Иран существенно расширят сотрудничество

24 янв. 10:54

Спикер иранского парламента уверен в дальнейшем расширении сотрудничества с Россией

Российско-иранское сотрудничество за последний год значительно выросло и в дальнейшем существенно расширится. К таким выводам пришел председатель парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф по итогам заседания российско-иранской межпарламентской комиссии, на полях которого прошла его встреча со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Иранский политик уточнил, что приоритетами переговоров стали "сотрудничество в сфере нефти и газа, инвестиции в эту сферу, биржевые операции", передает агентство ISNA.

Галибаф отметил и важность вопроса МТК "Север-Юг", который принесет пользу не только России, но и всем государствам Евразии, напомнив, что главное - завершить строительство участка железной дороги Решт-Астара".

Напомним, как сообщил ранее "Вестник Кавказа", президент Ирана Эбрахим Раиси на встрече с Володиным заявил, что Тегеран строго выполняет договоренности с Москвой.