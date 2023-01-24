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Двое иранских полицейских стали жертвами нападения

Двое иранских полицейских стали жертвами нападения

Минувшим вечером на наряд полиции в иранской провинции Систан и Белуджистан напали неизвестные

Отражая атаку, погибли два сотрудника полиции, еще один получил ранения, заявил командующий силами правопорядка провинции Хосейн Аштари, передает иранское информационное агентство Tasnim.

Нападение произошло на сотрудников полицейского участка города Бампур, нападавшие скрылись с места преступления, ведутся их поиски, - добавил полицейский.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в первой декаде января иранские полицейские задержали в городе Чабахар в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны группу контрабандистов с тремя тоннами наркотиков.

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