Экоакция на Лачинской дороге продолжается

24 янв. 10:43

Акция экоактивистов на Лачинской дороге продолжается и не препятствует проезду гуманитарного транспорта.

Азербайджанские экологические активисты проводят акцию протеста на Лачинской дороге уже 44-й день. Участники акции выступают против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана. Акция продолжается, несмотря на холодную погоду, и по-прежнему не мешает проезду транспорта по дороге.

Во вторник утром обеспечен беспрепятственный проезд по Лачинской дороге колонны МККК в составе шести автомобилей. Затем по дороге проехали три легковых автомобиля, принадлежащих российскому миротворческому контингенту, а также колонна машин снабжения миротворцев.

Движение транспорта показывает, что «блокады» Лачинской дороги нет.

Ранее «Вестник Кавказа» писал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал в телефонном разговоре госсекретарю США Энтони Блинкену о реальной ситуации на Лачинской дороге.