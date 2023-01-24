Иран ответит на европейские санкции

24 янв. 10:26

Власти Ирана анонсировали введение в скором времени ответных санкций в отношении стран Евросоюза и Великобритании

"ЕС и Британия не могут понять реалии нынешнего Ирана, испытывая замешательство в отношении власти в нашей стране. Иран готовит новый пакет санкций против нарушителей прав человека и пропагандистов терроризма", написал официальный представитель МИД Исламской республики Насер Канаани в Telegram-канале МИД Ирана, передает РИА Новости.

Накануне ЕС озвучил новый пакет санкций в отношении Ирана, в который вошли 18 физлиц и 19 организаций, считающихся в Европе причастными к подавлению протестов в стране.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", накануне министры иностранных дел стран ЕС согласовали четвертый пакет антииранских санкций. "Черный" антииранский список США также пополнился новыми именами.