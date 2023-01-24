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Азербайджан предостерег Евросоюз от злоупотребления Арменией 

Андрей Петров специально для "Вестника Кавказа"
Азербайджан предостерег Евросоюз от злоупотребления Арменией 

Миссия наблюдателей ЕС не должна мешать армяно-азербайджанскому урегулированию 

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана отреагировало сегодня на учреждение Евросоюзом двухлетней наблюдательной миссии в Армении. Напомним, что миссия будет располагаться не только на армяно-азербайджанской границе, но на всей территории Армении. 

В МИД АР прежде всего подчеркнули, что деятельность миссии, претендующей на миротворческую эффективность, не должна нарушать законные интересы Азербайджана или каким-то образом создавать проблемы для укрепления мер доверия между двумя республиками. В связи с этим Баку призвал Брюссель учитывать итоги работы предыдущей, двухмесячной наблюдательной миссии. 

Во время встречи в Праге президент Азербайджана Ильхам Алиев согласовал начало работы первой миссии наблюдателей ЕС в Армении, поскольку азербайджанские власти ожидали, что она поможет послевоенному урегулированию отношений между Баку и Ереваном. Хотя стороны в деталях определили и цели, и условия работы двухмесячной миссии, работа европейских наблюдателей в какой-то момент разошлась с первоначально установленным мандатом – и это неизбежно оказало влияние на доверие к "надежности и прозрачности процессов принятия решений в рамках ЕС", указали азербайджанские дипломаты. 

Именно во время присутствия европейских миссионеров в Армении Ереван взял курс на последовательное разрушение постконфликтной работы по установлению стабильного мира на Южном Кавказе, включая выдвижение неправомерных претензий к брюссельскому формату переговоров лидеров Азербайджана и Армении в присутствии главы Евросовета. Поскольку наблюдатели ЕС никак на это не отреагировали, а по существу все два месяца ничего не делали, ожидания Баку от вклада миссии в нормализацию отношений двух республик существенно снизились. 

Тем не менее, азербайджанские власти учли желание Евросоюза организовать вторую, двухлетнюю миссию наблюдателей в Армении и проявили добрую волю на переговорах с еврочиновниками по этому вопросу, открыто и ясно озвучив свои опасения и прогнозы эффекта присутствия европейских миссионеров на армянских территориях, в том числе у границы с Азербайджаном. Баку твердо настоял на том, чтобы работа миссии ЕС не создавал для Еревана условия для блокирования послевоенных мирных процессов. "Злоупотребление миссией ЕС во вред существующим механизмам диалога опасно, и этого следует избегать" – заключили в МИД АР. 

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, этим заявлением официальный Баку призывает Брюссель вернуться к конструктивному посредничеству. "После того, как президент Франции Эммануэль Макрон выступил с антиазербайджанскими и антироссийскими обвинениями в середине октября прошлого года, европейский формат переговоров Азербайджана и Армении начал стремительно деградировать. Очевидно, произошло это потому, что Ереван не смог получить от Брюсселя желанной односторонней поддержки реваншистских планов армянских властей. Зато такую поддержку ему оказала Франция, и команда Никола Пашиняна стала требовать присутствия Макрона на армяно-азербайджанских переговорах в Брюсселе. Поскольку участие ангажированных сторон на таких встречах недопустимо, европейский формат развалился", - прежде всего напомнил он. 

"Теперь же Баку подчеркивает, что ситуацию еще можно исправить, если Брюссель вернется к соблюдению взятых на себя обязательств перед обеими сторонами армяно-азербайджанского урегулирования в равной степени. Миссия наблюдателей должна не просто находиться в Армении, обеспечивая таким образом европейское присутствие на территории одного из союзников России, но выполнять свои функции и мониторить события на границе двух стран. Первая миссия этим не занималась, а только посылала в Европу отчеты, что хорошо работает, в то время как армянские боевики регулярно устраивали трасграничные обстрелы позиций азербайджанской армии. Именно то, что миссионеры так ничему и не помогли, и беспокоит Азербайджан в наибольшей степени, ведь если наблюдатели не используются ЕС по своему прямому назначению, значит, им нашли более деструктивное применение", - подчеркнул Андрей Петров. 

"Отреагирует ли Брюссель на это заявление позитивно? Скорее всего, нет. ЕС явно идет по пути наименьшего сопротивления и берет то, что ему предлагают сами страны региона, в данном случае Армения, которая выступает за расширение присутствия Запада на своей земле и ослабление своих связей с Россией. У европейцев нет, да и не было намерений серьезно заниматься армяно-азербайджанским урегулированием, в прошлом году они лишь пробовали почву Южного Кавказа, проверяя, какую из стран им получится затянуть в свое геополитическое поле без особых затрат. Баку с самого начала подошел серьезно к европейскому формату переговоров, в то время как Ереван искал лишь укрепления контактов с Западом. В итоге, когда Армения заручилась поддержкой Франции, а ЕС добился учреждения миссии наблюдателей, европейский формат и был закрыт – с точки зрения армянских властей и еврочиновников он свою функцию выполнил", - обратил внимание старший аналитик "Вестника Кавказа". 

"А это ставит вопрос о дальнейшем влиянии евроструктур на положение дел на Южном Кавказе. Если серьезной работой Брюссель заниматься не хочет, а хочет бороться с Москвой за влияние на постсоветском пространстве, значит, регион ждет новая эскалация напряженности – как между Арменией и Азербайджаном, так и между Арменией и Россией. Второй трек является основной целью европейцев, а первый станет их платой за разрыв Еревана с Москвой. Что и вызывает неподдельную обеспокоенность Баку", - заключил Андрей Петров.

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