Пожар в жилом здании армянской церкви унес жизни двух человек в Стамбуле

24 янв. 10:10

Два человека погибли при пожаре в армянской церкви в Стамбуле

Пожар произошел накануне вечером в жилом здании комплекса Армянской католической церкви в Стамбуле, сообщают турецкие СМИ.

Возгорание началось в 21.45 по местному времени (совпадает с мск), по неизвестной пока причине.

Пожарные эвакуировали четырех человек, двое из них пострадали от дыма и были госпитализированы, сейчас их жизням ничего не угрожает.

Огонь был потушен за четыре часа. Затем на месте ЧП пожарные нашли двух погибших - мужчину и женщину.

Идет расследование причин трагедии.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", 16 декабря крупный пожар произошел в ТЦ в Стамбуле.