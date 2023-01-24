Пожар в жилом здании армянской церкви унес жизни двух человек в Стамбуле

Два человека погибли при пожаре в армянской церкви в Стамбуле
Пожар произошел накануне вечером в жилом здании комплекса Армянской католической церкви в Стамбуле, сообщают турецкие СМИ.
Возгорание началось в 21.45 по местному времени (совпадает с мск), по неизвестной пока причине.
Пожарные эвакуировали четырех человек, двое из них пострадали от дыма и были госпитализированы, сейчас их жизням ничего не угрожает.
Огонь был потушен за четыре часа. Затем на месте ЧП пожарные нашли двух погибших - мужчину и женщину.
Идет расследование причин трагедии.
Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", 16 декабря крупный пожар произошел в ТЦ в Стамбуле.