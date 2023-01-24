Граждане Турции не хотят видеть Швецию в НАТО

24 янв. 10:06

В Турции голосуют против вступления Швеции в НАТО после сожжения в Стокгольме Корана и акции сторонников РПК.

Турецкое информационное агентство Anadolu провело опрос, согласно которому свыше 90% жителей Турции выступают против вступления Швеции в НАТО. Результаты опроса будут представлены властям скандинавской страны.

Напомним, в январе в Швеции состоялась акция сторонников Рабочей партии Курдистана, которая в Турции считается террористической, затем ультраправый политик из Дании сжег Коран перед турецким посольством в Стокгольме. Анкара, которая пока не ратифицировала заявку Швеции на вступление в НАТО, после этих событий заметила, что стране не следует рассчитывать на турецкую поддержку в этом вопросе.

Опрос читателей Anadolu показал, что против вступления в альянс Швеции выступает и население Турции. Отвечая на вопрос "поддерживаете ли вы вступление Швеции в НАТО?", 92,5% респондентов ответили отрицательно. Участие в опросе приняли свыше 50 тыс человек.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что не только Турция, но и весь исламский мир осудил сожжение Корана в Швеции.