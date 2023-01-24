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Частные перевозчики Краснодара определились с новыми ценами

Частные перевозчики Краснодара определились с новыми ценами

Коммерческие перевозчики краевого центра Кубани озвучили новую стоимость проезда для пассажиров

До 7 февраля в Краснодаре станет дороже проезд еще на семи маршрутах частного общественного транспорта, пишут "Кубанские новости".

Проезд подорожает на большинстве городских маршрутов общественного транспорта, причин такого решения – рост цен на ГСМ и затраты на подключение в транспорте российской системы позиционирования ГЛОНАСС, пояснил президент "Союза транспортников Кубани" Иван Петров.

Затраты перевозчиков на метан и дизельное топливо выросли на 5% и 10%, добавил он.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", четыре городских коммерческих перевозчика в Краснодаре уже сегодня подняли стоимость проезда на пять рублей - до 40 рублей, объявления об этом размещены в некоторых городских маршрутках.

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