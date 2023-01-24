Россия увеличила число путешественников в Грузии

24 янв. 9:54

В Грузии в прошлом году побывало порядка 1,1 млн россиян - на 410,5% больше показателей 2021 года

Как пишет "Национальная администрация туризма", в стране в течение года остановилось 5,4 млн туристов со всего мира - это на 188,5% больше показателей 2021 года. Из общего числа визитов туристическими поездками оказались 3,6 млн - на 131,6% больше, чем в 2021 году.

В ведомстве заявили, что на первом месте по числу визитов в Грузию находится Россия - 89,5 тыс за декабрь (на 385,4% больше, чем в 2021 году).

Ранее сообщалось, что Россия и Грузия увеличили в 2022 году товарооборот в 1,5 раза.