Депутат предложил разрешить пересечение границы РФ только в зарезервированные дату и время

24 янв. 9:46

Границу России можно будет пересечь только в зарезервированные заранее дату и время

Для того, чтобы пересечь границу России, в скором времени может потребоваться предварительно "бронировать" день и время поездки, такие поправки в российское законодательство подготовил глава профильного комитета Госдумы Евгений Москвичев.

Как следует из документа, нововведение предлагается распространить на транспортные средства российских и иностранных перевозчиков, россиян и иностранцев, а также людей без гражданства и другим, пишет ТАСС.

Все они смогут передвигаться по участкам автодорог для пересечения границы РФ "в зарезервированные дату и время", причем для такого бронирования понадобится пакет определенных документов.

Определенные транспортные средства получат право проезжать через пункты контроля без очереди.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в июле и ноябре в пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе России и Грузии были открыты по 12 новых полос.