В России произошла переоценка возрастного ценза сотрудников

24 янв. 9:37

Российские работодатели стали активнее принимать на работу людей старшего возраста

Чаще всего таких соискателей охотно берут на массовые и рабочие специальности водителей, сборщиков и охранников, рассказал заместитель гендиректора сервиса Работа.ру Александр Ветерков.

"В прошлом году работодатели все чаще нанимают соискателей старше 45 лет. Главные их преимущества - ответственное отношение к работе (60%), большой опыт (59%) и высокий уровень квалификации (56%)", - подчеркнул он, передает РИА Новости.

Немаловажно и то, что такие кандидаты заинтересованы в долгосрочной занятости и у них реальные ожидания по зарплатам, также они готовы учить молодых работников.

Впрочем, что касается зарплат, то они могут быть и весьма высокими – так, водителям категорий B и C в Подольске и Томске готовы платить до 150 тыс рублей, а механику-сборщику в Домодедово - от 100 тыс рублей. Высоки они и в строительном секторе - начальник строительного участка в Москве может претендовать на зарплату в 150 тыс рублей, столько же предлагают главному инженеру в Благовещенске.

Много вакансий для людей в возрасте и в медицинской сфере – это стоматологи-ортопеды, неврологи, врач паллиативной помощи, а также медсестра и сиделка.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о стабилизации ситуации на рынке труда в России, отметив, что число зарегистрированных безработных составляет 561 тыс человек, а уровень регистрируемой безработицы – 0,7%. Количество вакансий на портале "Работа России" превышает 1,7 млн, - добавила она,