Пушков: Россия остается нужной большинству стран мира

24 янв. 8:58

Попытки заблокировать Россию нужны лишь приспешникам Вашингтона и Брюсселя

"Изолировать" Россию от мира пытаются лишь те страны, для кого карта мира сводится к США и Европе, - заявил председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Сколько стран ввели против нас санкции, прервали с нами авиасообщение? 30-35 стран западного мира. Более их никто не поддержал - даже Турция, входящая в НАТО", - напомнил сенатор, передает "АиФ".

Западные страны - это еще далеко не все человечество: всего в мире насчитывается почти 200 государств, и многие из них взаимодействуют с Россией и заинтересованы в ней. В ШОС, в БРИКС входят страны, в которых проживает большая часть человечества, и они не думают изолировать Россию, наращивая с ней товарооборот, - напомнил парламентарий.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", страны Евросоюза пока не определились с датой принятия нового десятого по счету пакета санкций против России, сообщил в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.