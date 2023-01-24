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Олимпийский чемпион возглавил сборную Дагестана на Кубке Ярыгина по борьбе

Олимпийский чемпион возглавил сборную Дагестана на Кубке Ярыгина по борьбе

Золотой призер токийской Олимпиады, борец-вольник Заур Угуев возглавит сборную Дагестана на международном турнире памяти Ивана Ярыгина в Красноярске

Сам спортсмен выйдет на ковер в весовой категории до 57 кг. Угуев уже дважды побеждал на красноярском турнире в 2017 и 2018 годах.

Дагестан намерен отправить в Красноярск сборную из 50 борцов, среди которых - олимпийские медалисты, а также призеры мировых и европейских первенств Гаджимурад Рашидов, Даурен Куруглиев, Абасгаджи Магомедов, Ахмед Чакаев, Магомед Курбанов, Алихан Жабраилов.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в конце минувшего года в Карачаево-Черкесии прошли соревнования по борьбе "Битва в Домбае", в которых приняли участие 350 спортсменов из Северо-Кавказского федерального округа в возрасте от 7 до 20 лет и старше.

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