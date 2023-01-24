Торги на Московской бирже стартовали с падения курса доллара

24 янв. 8:18

Торги на Московской валютной бирже сегодня стартовали с очередного падения доллара и евро

Так, курс доллара к рублю на открытии торгов снизился на 6,75 копейки и составил 68,86 рубля, а курс евро упал на 14,25 копейки, до 74,6 рубля, - передает ТАСС.

А вот курс юаня к рублю вырос на 0,7 копейки, составив 10,135 рубля.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", накануне торги на Московской бирже также начались с падения курса доллара к рублю на 12,75 копейки – до 68,7 рубля, впоследсвтии курс американской валюты немного подрос.