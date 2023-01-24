В афганский Герат прибыл очередной состав с турецкой гумпомощью

24 янв. 7:58

В афганскую провинцию Герат прибыл седьмой по счету состав с гуманитарной помощью из Турции

Гуманитарный груз, в который входят продукты питания, обувь, одежда, ковры, одеяла, оборудование для маломобильных граждан и бытовые средства и техника, был сформирован в рамках акции "Поезд добра" при поддержке Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции с участием турецких НПО, передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Поезд привез на север Афганистана более 500 т гуманитарной помощи, которая будет распределена по разным регионам страны среди нуждающихся семей, в первую очередь – среди внутренне перемещенных лиц.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", Турция завершила приготовления для начала переработки зерна из РФ и отправки его нуждающимся странам, сообщили в министерстве сельского хозяйства страны.