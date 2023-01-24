Столичный регион останется во власти антициклона

24 янв. 7:21

В Москве и Подмосковье сегодня будет облачно, морозно и скользко

Антициклон, закрепившийся над регионом, обеспечит жителям Москвы и области облачную с прояснениями погоду и гололедицу, которую обусловят отрицательные значения температуры воздуха - до 5 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

"Преимущественно без осадков. Местами гололедица. В Москве составит от 3 до 1 градуса мороза, по области - от минус 5 до 0 градусов. Ветер юго-западный, его скорость составит 2-7 м/с", - говорится в сообщении.

Атмосферное давление будет повышенным и составит 764 мм ртутного столба.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее синоптики спрогнозировали на текущей неделе мягкую зимнюю погоду, пообещав, что в среду температурный фон приблизится к своему нормальному значению.