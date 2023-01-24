Российские военные восстановили аэродром на севере Сирии

24 янв. 6:58

На восстановленном в Сирии аэродроме "Джейрах" развернули российскую боевую авиацию

Взаимодействие российских и сирийских военных авиаторов позволяет прикрывать госграницу на севере страны, - сообщило Минобороны России.

"Российские и сирийские военнослужащие восстановили разрушенный в ходе боевых действий аэродром "Джейрах" в северной части САР, что позволило организовать совместное базирование и применение авиации Воздушно-космических сил России и военно-воздушных сил Сирии", - заявили в ведомстве, передает РИА Новости.

На взлетной полосе аэродрома заработало светотехническое оборудование, восстановлены летное поле, способное принимать любые типы военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации, а также более девяти километров фортификационных сооружений.

Командно-диспетчерский пункт сирийского аэродрома получил новые современные средства связи и обеспечения полетов, что позволяет использовать его круглосуточно. Аэродром охраняется российскими и сирийскими системами ПВО.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее президент Сирии Башар Асад в новогоднем поздравлении президенту России Владимиру Путину пожелал России успехов, постоянного развития и процветания, отметив, что та поддержка, которую Россия оказала сирийскому народу в борьбе с терроризмом и стремлении сохранить целостность страны, отражает принципы и ценности, которыми обладает РФ,