СМИ: В США произошла очередная бойня на ферме в Калифорнии

24 янв. 6:39

Минувшей ночью неизвестный устроил стрельбу на ферме в американской Калифорнии, есть жертвы

"Жертвами стрелка на ферме в городе Халф-Мун Бэй стали как минимум четыре человека", - сообщает местное отделение телеканала NBC, передает РИА Новости.

Сейчас на месте убийства работают полицейские, о судьбе стрелявшего не сообщается, передают СМИ.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее неизвестный устроил стрельбу в американском штате Филадельфия недалеко от учебного заведения, в квартале от школы, из проезжающего внедорожника. Пострадали две 15-летние девочки, и двое 16-летних юношей.