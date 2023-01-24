Глава МИД РФ в рамках африканского турне прибыл в Эсватини

24 янв. 6:18

Минувшей ночью в рамках своего африканского визита глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Эсватини

Первой страной, которую посетил Сергей Лавров на африканском континенте, стала ЮАР: в Претории глава российского внешнеполитическго ведомства встретился с главой МИД Наледи Пандор и президентом Сирилом Рамафозой.

Следующая цель его поездки - Королевство Эсватини – это одно из самых маленьких государств на африканском континенте, ранее носившая название Королевство Свазиленд. На юге, западе и севере граничит с ЮАР, а на востоке - с Мозамбиком. Столица страны – город Мбана, у нее нет выхода к морю.

В столице королевства министр проведет переговоры с главой МИД страны Тхули Дладлой, исполняющим обязанности министра национальной обороны и безопасности принцем Сикало Дламини и премьер-министром Эсватини Клеопасом Дламини.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее Сергей Лавров побывал с рабочим визитом в Минске, где он принял участие в совместном заседании коллегии МИД РФ и Беларуси.